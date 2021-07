Ruba 5 bottiglie di liquore all'Eurosia e aggredisce gli addetti alla sicurezza: arrestato 18enne

Un giovane 18enne ha tentato di rubare cinque bottiglie di liquori dall'Eurosia ma è stato fermato ed arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Parma, che sono arrivati sul posto in pochi istanti, dopo la segnalazione del titolare. Il ragazzo, residente in provincia di Piacenza, si trovava in compagnia di una complice, che è riuscita a scappare. Il 18enne, invece, dopo aver oltrepassato le barriere con lo zainetto pieno di alcolici rubati, è stato fermato dagli addetti alla sicurezza. Il giovane ha colpito i vigilantes per cercare di scappare ma è stato bloccato ed immobilizzato. I militari lo hanno identificato ed arrestato per tentata rapina: ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo. La merca è stata restituita al supermercato.