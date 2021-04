Ruba 50 euro di generi alimentari all'Esselunga e aggredisce l'addetto alla sicurezza: 62enne arrestato

Ieri, 9 aprile, i carabinieri della Compagnia di Parma - insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro - hanno effettuato alcuni contrlli per verificare la tutela della libertà e dignità dei lavoratori e per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le diverse ispezioni presso le attività commerciali aperte non hanno evidenziato criticità per quanto riguarda le normativa sul lavoro.

Un 62enne moldavo è entrato all'interno del supermercato “Esselunga” di Via Emilia Ovest come un normale cliente ma, dopo aver preso dagli scaffali generi alimentari per oltre 50 euro, ha cercato di uscire senza pagare. A quel punto l'addetto alla sicurezza, un 35enne italiano, è intervenuto per bloccare il ladro. Ne è nata una colluttazione: il 62enne infatti ha aggredito il vigilantes. I carabinieri hanno arrestato il ladro per tentata rapina: ora si trova agli arresti domiciliari.

I militari del Nucleo Radiomobile nei pressi del Parco Falcone Borsellino hanno fermato e controllato un 55enne italiano, con precedenti di polizia. Aveva oltre 20 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e cocaina. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Sono stati fermati e denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere tre persone: una 22enne, italiana, trovata con un tirapugni, un 37enne, filippino trovato con un coltello con lama di oltre 7 centimetri ed un 39enne tunisino con un cutter. Nella rete dei controlli sono finiti anche 3 nordafricani, fermati all’interno del Parco Ducale, denunciati in quanto non hanno ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano e 7 giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente in quanto trovati in possesso complessivamente di oltre 20 grammi di marijuana.