Ruba 75 euro ad un ambulante per provare il 'brivido' del furto: parmigiana denunciata

Una donna parmigiana ha cercato di rubare le banconote di un ambulante di Rimini, mentre stava effettuando il mercato in via Dante nel primo pomeriggio di ieri, domenica 27 settembre. La ladra è stata poi ragiunta dagli agenti di polizia che, dopo averla identificata anche grazie alla descrizione fatta dall'ambulante - che aveva assistito alla scena - l'hanno denunciata per tentato furto. La donna si sarebbe giustificata dicendo che voleva provare il brivido del furto e che era la prima volta che tentata un'azione di quel genere. La donna, parmigiana incensurata, ha poi restituito la somma di 75 euro che aveva rubato all'ambulante.

