Ruba 750 in chiesa: 51enne arrestato

Nei giorni scorsi la pattuglia della Stazione di Parma Centro è intervenuta in strada Garibaldi presso la Chiesa di Santa Teresa in quanto segnalato un furto. Il sagrestano che un uomo, forzando l’armadio, ha sottratto 750 euro in contanti. L’autore ripreso dalle telecamere di sorveglianza successivamente si è allontanato.

Il giorno seguente, la pattuglia transitando nelle vicinanze della chiesa riconosce l’autore mentre entra all’interno. Fermato ed identificato in un 51enne residente in provincia di Potenza, gravato da diversi precedenti di polizia, è sottoposto a perquisizione che ha consentito di rinvenire una torcia telescopica, un metro a rullino tipo flessometro industriale con cerotto incollato sull’estremità.

Lo stesso riferiva che con gli attrezzi, recupera i soldi presenti all’interno dell’offertorio della Parrocchia mentre, la torcia telescopica viene utilizzata per fare luce durante il compimento del furto. Al termine delle formalità è stato denunciato per furto e possesso di oggetti atti allo scasso che sono stati sequestrati.