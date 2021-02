Ruba 800 euro di dispositivi elettronici da Media Word: 26enne arrestato

E' entrato all'interno del Media Word come un normale cliente ma ha cercato di uscire con 800 euro di dispositivi elettronici, senza ovviamente pagarli. Un 26enne di origine rumena, senza fissa dimora, è stato bloccato ed arrestato per furto dai carabinieri della stazione di Parma centro. Il ragazzo, dopo essere stato sorpreso dai vigilantes è stato trattenuto e poi identificato dai militari. Per lui sono scattate le manette: ha alcuni precedenti di polizia. Ora si trova nelle celle di sicurezza della Caserma in attesa del processo per direttissima.