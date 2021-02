Ruba a bordo di due auto in meno di un'ora: arrestato 45enne francese

L'uomo, senza fissa dimora, è stato sorpreso nella notte a bordo di un veicoli in Borgo del Parmigianino e in via Linati

E' stato sorpreso, per due volte nel giro di poco più di un'ora, all'interno di auto di persone sconosciute parcheggiate in strada. Un cittadino francese senza fissa dimora di 45 anni è stato identificato ed arrestato dai poliziotti delle Volanti che, dopo averlo fermato una prima volta, lo hanno ritrovato in una seconda auto: dopo aver resistito all'identificazione è stato ritrovato con alcuni oggetti rubati all'interno del veicolo. Per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

L'episodio si è svolto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio: alcuni residenti di Borgo del Parmigianino, infatti, hanno notato la presenza di una persona che si aggirava tra le auto in sosta. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi attimi ed hanno verificato che il 45enne francese si era introdotto all'interno di un'auto parcheggiata: l'uomo è stato, in questo primo episodio, denunciato in stato di libertà, Dopo meno di un'ora una segnalazione simile è arrivata da via Linati: il 45enne si era introdotto all'interno di un'altra auto.

Questa volta il francese ha deciso di non uscire e di chiudersi all'interno, fingendo un malore. A quel punto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario: l'uomo era in perfetto stato di salute ed ha cercato di scappare. Bloccato dai poliziotti è stato arrestato per resitenza a pubblico ufficiale e furto aggravato: aveva infatti con sè alcuni capi di vestiario rubati dall'auto. Il 45enne aveva anche alcuni effetti personali di una donna, frutto di un secondo furto effettuato a bordo di un'auto in sosta. Lunedì mattina il francese è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e il ladro è stato accompagnato nel carcere di via Burla.