Ruba alcolici all'Esselunga, poi aggredisce addetto alla sicurezza e poliziotti: arrestato

È entrato all'interno del supermercato Esselunga di via Emilia Ovest, ha girato per un po' tra gli scaffali e poi ha infilato alcune bottiglie di superalcolici all'interno del suo zaino, per poi cercare di uscire senza pagare la merce.

Un 34enne cubano è stato arrestato nel pomeriggio di domenica 4 ottobre dai poliziotti delle Volanti. L'uomo, infatti, ha reagito com violenza alla richiesta di controllo dell'addetto alla sicurezza: lo ha spintonato ed aggredito per cercare di scappare, dopo aver abbandonato lo zaino con le bottiglie rubate. Il 34enne è scappato nel parcheggio ed è riuscito a raggiungere via Cremonese.

I poliziotti lo hanno raggiunto e sono riusciti, con fatica, a bloccarlo ed arrestarlo: il rapinatore infatti ha cercato di prendere a pugni gli agenti ma il suo tentativo non è andato a buon fine. Sul posto è arrivata una seconda pattuglia di poliziotti: il 34enne è stato arrestato per tentata rapina impropria e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato accompagnato nel carcere di via Burla.