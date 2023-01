Ruba alcolici in un market, poi spintona l'addetto alla sicurezza: 26enne arrestato

E' stato arrestato per rapina impropria e sarà giudicato per direttissima. A finire nei guai un giovane marocchino che ieri pomeriggio ha rubato alcolici in un supermercato.

L'episodio è avvenuto in Piazza Ghiaia, alle 16 circa quando la pattuglia della Stazione di Parma Centro è stata inviata sul posto in seguito ad una chiamata da parte del direttore del supermercato che segnalava il furto. I militari arrivati in pochi minuti hanno fermato il giovane e dal controllo hanno verificato che si trattava di un 26enne marocchino, irregolare sul territorio e senza fissa dimora.

Dalle informazioni raccolte dall’addetto alla sicurezza è stata ricostruita la dinamica della vicenda: l’uomo, entrato nel negozio, ha nascosto alcune bottiglie di superalcolici e poi ha cercato di far perdere le proprie tracce spintonando ed usando violenza verso l’addetto che ha tentato di fermarlo. Arrestato per rapina impropria è trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio “per direttissima”.