Ruba bottiglie di alcolici all'Esselunga, poi minaccia la guardia giurata con un coltello: arrestato 27enne

Prima ha rubato alcune bottiglie di alcolici all'interno dell'Esselunga di via Verdi, poi è scappato minacciando un coltello l'addetto alla sicurezza che ha cercato di controllarlo. Un 27enne salvadoregno è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria dai poliziotti delle volanti che, dopo la chiamata al 113, si sono portati sul posto e sono riusciti ad individuare il giovane poco dopo la rapina in via Trento.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 aprile, in centro a Parma. Il titolare del supermercato ha chiamato la polizia dopo che un giovane, entrato come un normale cliente, aveva rubato alcune bottiglie di alcolici, per poi scappare minacciando la guardia giurata. Per rendere più credibile la minaccia il rapinatore aveva utilizzato un coltello.

L'addetto alla sicurezza ha seguito il giovane fino a via Porta Pia. I poliziotti, dopo aver raccolto la descrizione dell'uomo, hanno effettuato alcuni controlli e lo hanno individuato in via Trento. Nel suo zainetto c'erano le sei bottiglie di alcolici appena rubate. Per il 27enne, di origine salvadoregna, sono scattate le manette per rapina impropria. Il giovane, con precedenti penali per reati contro il patrimonio è stato portato nel carcere di via Burla.



