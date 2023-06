Ruba alcool da un supermercato e scappa senza pagare: denunciata

Ieri sera lunedì 26 giugno, il personale delle volanti impegnato nel servizio di controllo del territorio ha denunciato una 26 enne. Il personale della Polizia di Stato è intervenuto in un supermercato di questo centro, in quanto il responsabile della sicurezza dell’attività commerciale aveva segnalato di aver individuato una donna che si era resa responsabile di furto. Immediatamente allertati, i poliziotti si sono diretti sul posto e hanno contattato il responsabile allo scopo di ricostruire l’accaduto. L’uomo ha riferito di aver notato all’interno dell’esercizio commerciale una donna, già conosciuta poiché in passato si è resa protagonista di diversi furti, aggirarsi con fare sospetto nel reparto alcoolici.

La donna dopo aver prelevato dagli scaffali 11 bottiglie di alcool, le ha riposte nelle borse in suo possesso assicurandosi di non essere vista, prima di dirigersi presso il reparto ortofrutta. Utilizzando i portelli automatici di ingresso è uscita dal negozio senza pagare la merce. Una volta fermata e, vistasi scoperta, la persona ha ammesso il furto e ha riconsegnato la merce rubata, dal valore complessivo di circa 180 euro. La merce, integra e pertanto rivendibile, è stata riconsegnata all’avente diritto. La donna è stata accompagnata in Questura per essere compiutamente identificata mediante rilievi fotodattiloscopici da parte del personale della Polizia Scientifica, poiché priva di documenti identificativi. È stata denunciata per il reato di tentato furto aggravato.