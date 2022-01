Ruba alla Lidl e aggredisce il titolare: 25enne arrestato

Prima ha rubato più di 50 euro di merce all'interno del supermercato Lidl di via Fleming, poi ha spintonato i dipendenti ed il titolare per cercare di scappare ma è stato bloccato da quattro poliziotti delle volanti. Un 25enne tunisino è stato arrestato, nel pomeriggio di ieri venerdì 7 gennaio, per rapina impropria.

Erano da poco passate le ore 17 quando un giovane straniero, dopo essere entrato come un normale cliente all'interno del supermercato, ha iniziato a rubare merce dagli scaffali per metterla nel suo zaino.

Il titolare ha visto tutto: il 25enne ha cercato di uscire dalla porta di ingresso ma è stato fermato per un controllo ma ha reagito. Alla vista dei poliziotti ha iniziato a spintonare i dipendenti per cercare di scappare. Dopo una forte resistenza è stato bloccato da quattro poliziotti e portato in Questura.

Il 25enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per il reato di tentata rapina impropria ed ora si trova nelle celle di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.