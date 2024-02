Ruba un'auto e scappa a folle velocità: arrestato il 53enne che ha seminato il panico in tangenziale

E' stato arrestato dai carabinieri con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e furto il 53enne che si trovava a bordo dell'auto rubata, che ha ingaggiato un inseguimento a tutta velocità lungo la tangenziale nella giornata di giovedì 8 febbraio, per poi essere bloccato dai militari. Uno dei carabinieri, per raggiungerlo, è saltato dal guardrail da un'altezza di circa due metri ed è rimasto ferito alla gamba. Nonostante la ferita è riuscito a bloccare il malvivente.

I carabinieri nel nucleo Radiomobile hanno subito attivato i lampeggianti e le sirene, cercando di salvaguardare l’incolumità degli utenti della strada. La “gazzella” è rimasta incollata all’auto in fuga che, senza il minimo scrupolo sfrecciava a folle velocità sulla via Mantova all’ora di punta creando un serio pericolo per tutti gli automobilisti e pedoni.

Imboccata la tangenziale, dopo una carambola contro il guardrail, con l’auto non più marciante, il conducente scendeva e si metteva a correre attraversando la carreggiata, e si lanciava in un terrapieno scosceso, convinto che i carabinieri mollassero “la presa”. Uno dei militari, per raggiungerlo, saltava il guardrail atterrando nel terrapieno dopo un volo di quasi due metri e, nonostante il dolore alla gamba dovuto all’urto, continuava l’inseguimento riuscendo a bloccare il fuggitivo nonostante quest’ultimo continuasse a scalciare per liberarsi.

Il dolore è forte, il brigadiere resiste, subito coadiuvato dal collega sopraggiunto per dargli manforte. Con il 53enne in caserma e l’auto recuperata, hanno avuto inizio gli approfondimenti investigativi. All’interno del veicolo, rubato a Parma il 3 febbraio, è stato rinvenuto uno zaino di colore azzurro contenente documenti ed oggetti personali, fra i quali un Ipad, di proprietà di una 32enne che ne aveva denunciato il furto poco prima. Infatti, a Sorbolo, l’uomo si era impossessato di uno zaino che una donna aveva riposto sul sedile lato passeggero e, approfittando della distrazione della conducente impegnata in

una manovra con l’auto, apriva lo sportello afferrava la borsa e si allontanava repentinamente.

A conclusione dell’attività investigativa l’uomo, domiciliato a Parma, con precedenti di polizia ed affidato in prova ai servizi sociali è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di furto e resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del magistrato di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di Strada Fonderie in attesa dell’udienza di convalida con rito “direttissimo”. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere in attesa della celebrazione del processo.