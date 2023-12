Ruba bancali dal magazzino di una ditta: denunciato 44enne

I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato in stato di libertà un 44enne italiano per furto. I fatti risalgono a qualche mese fa quando si è presentato presso la Caserma di Strada Delle Fonderie, il responsabile di una azienda del settore della logistica con una sede a Parma.

Il responsabile denunciava che in due distinte circostanze, risalenti ad alcuni mesi prima aveva riscontrato il furto di due carichi di bancali “Epal” stoccati su due motrici parcheggiate all’interno del piazzale della ditta.

Il denunciante forniva ai carabinieri una serie di elementi, ritenuti dagli investigatori significativamente utili, per identificare gli autori dei furti. A seguito della denuncia sono state avviate le indagini, i carabinieri hanno verificato quanto denunciato facendo una prima scrematura dei possibili responsabili.

I successivi approfondimenti, con riferimento all’esame delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, e le informazioni assunte da alcuni testimoni hanno permesso di restringere ulteriormente il cerchio. Il riscontro più significativo è arrivato dall’elaborazione dei dati tecnici, acquisiti direttamente dai mezzi utilizzati per fare uscire i bancali dalla ditta, che hanno permesso di dare un nome ed un cognome all’autore del reato. Acquisiti tutti gli elementi probatori, i carabinieri hanno individuato un 44enne italiano che, pur non avendo un legame diretto con l’azienda, di fatto era inserito nel contesto lavorativo, denunciandolo in stato di libertà all’A.G. parmigiana perché ritenuto responsabile del reato di furto.