Ruba una bicicletta, in casa nascondeva l'hashish: arrestato 23enne

Ha rubato una bicicletta in centro a Fornovo e l'ha portata subito all'interno della propria abitazione. Quando i carabinieri si sono presentati alla sua porta per effettuare una perquisizione, dopo aver raccolto alcuni indizi a suo carico per il furto, hanno sentito un forte odore ed hanno trovato anche 60 grammi di hashish, nascosti all'interno di una scatola per le scarpe. Un 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione.

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 7 aprile. I militari hanno bussato alla porta del giovane che ha subito consegnato la bicicletta: si trattava proprio del mezzo rubato qualche giorno prima. I carabinieri hanno sentito un forte odore di hashish e hanno chiesto se l'inquilino nascondesse droga: il 23enne ha risposto che si stava solo facendo una canna. I militari però hanno perquisito l'appartamento ed hanno trovato 60 grammi di droga in un panetto, nascosti all'interno di una scatola da scarpe. Per lui sono scattate le manette: la bicicletta è stata restituita al proprietario mentre la droga è stata sequestrata.