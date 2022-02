Ruba bottiglie di alcolici al Panorama: denunciato 27enne tunisino

E' entrato all'interno del supermercato Panorama di via Silvio Pellico come un normale cliente, poi ha preso alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali e si è diretto verso l'uscita, cercando di oltrepassare la barriera dell'uscita senza acquisti. Un 27enne tunisino, visto e bloccato dai poliziotti delle volanti, è stato identificato e denunciato per tentato furto e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, infatti, il giovane è entrato ed ha rubato le bottiglie di alcolici. Dopo essere stato fermato all'uscita dagli addetti alla sicurezza ha consegnato spontaneamente le bottiglie rubate ai poliziotti, arrivati subito sul posto. Il giovane aveva anche un coltellino, probabilmente utilizzato per tagliare le placche antitaccheggio. Il 27enne, con numerosi precedenti penali alle spalle per reati contro il patrimonio, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura: la sua posizione sul territorio nazionale, infatti, non è regolare. L'ufficio immigrazione sta valutando la sua posizione.