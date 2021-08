Ruba bottiglie di superalcolici all'Interspar: denunciata 41enne parmigiana

Una donna di 41 anni ha tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici all'interno del supermercato Interspar di via Tebaldi a Parma ma è stata bloccata e denunciata dai poliziotti delle Volanti che sono giunti sul posto dopo la chiamata degli addetti alla sicurezza del supermercato. L'episodio si è verificato ieri, lunedì 9 agosto, alle ore 15: la donna - già nota alla polizia poichè ha precedenti per reati contro il patrimonio - è entrata come una normale cliente. Ha prelevato alcune bottiglie di supealcolici e le ha messe nella sua borsa. Dopo aver raggiunto le casse ha oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare le bottiglie. A quel punto è stata bloccata dal personale, che ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno identificato la donna come una 41enne parmigiana e l'hanno denunciata per tentato furto aggravato.