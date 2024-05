Ruba il cellulare alla commessa: 50enne denunciato

Al termine di una articolata attività d’indagine i Carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno denunciato in stato di libertà un 50enne del posto, per il reato di furto. I fatti risalgono a qualche settimane fa, quando la commessa di un esercizio commerciale, ubicato nel centro della località termale, mentre stava sistemando alcuni articoli tra gli scaffali, notava un cliente sconosciuto che si era introdotto all’interno del negozio e che con fare frettoloso, si dileguava immediatamente.

Al rientro in cassa, la malcapitata, si accorgeva, suo malgrado, che il proprio smart-phone custodito nelle adiacenze del bancone non c’era più. Senza indugio di rivolgeva immediatamente ai Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme che, sulla scorta della denuncia presentata dalla vittima e dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno riconosciuto senza ombra di dubbio l’autore del furto, un 50enne già noto per fatto analoghi. Al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di furto con destrezza.