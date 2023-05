Ruba un cellulare, il giorno dopo torna nello stesso negozio e ne ruba altri due: 54enne polacco arrestato

Ha rubato un cellulare di valore in un negozio di San Pancrazio, il giorno dopo è tornato e ne ha rubati altri due. Un 54enne polacco, che è tornato nello stesso centro commerciale di San Pancrazio nel giro di 24 ore, è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri, giunti sul posto dopo la chiamata del titolare, avvertito dai commessi. L'uomo, che ha rubato tre cellulari per un valore di 3 mila euro, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato ed ora si trova nelle camere di sicurezza della caserma.

Nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, i carabinieri di San Pancrazio verso le ore 17 sono intervenuti su richiesta del titolare presso un rivenditore di beni tecnologici ed informatici per la presenza di una persona sospetta. La pattuglia sul posto, ha fermato ed identificato un cittadino polacco di 54 anni, domiciliato a Prato, sprovvisto di documenti.

I militari dalla visione delle immagini di sorveglianza interna hanno accertato che nella mattinata precedente, presso lo stesso negozio, era stato asportato con destrezza un telefono di pregio posto in esposizione, il cui autore era senza ombra di dubbio la persona fermata. Le immagini mostravano la stessa persona mentre rubava altri due cellulari di valore. I commessi del negozio se ne sono accorti ed hanno cercato di bloccare il 54enne, che ha tentato di scappare e, durante la fuga, sperando di non essere visto, si è liberato di un paio di forbici, usato per tagliare il filo di sicurezza dei telefoni in esposizione e ha svuotato le tasche nel cestino dell’immondizia.

Le verifiche dei carabinieri hanno permesso di recuperare le forbici e i due telefoni cellulari del valore complessivo di circa 3 mila euro, riconosciuti dal Direttore del Centro come merce in carico al proprio punto vendita. Considerato il palese stato di flagranza del reato di furto aggravato, il polacco è stato tratto in arresto e trattenuto a disposizione della Procura della Repubblica di Parma, presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente.