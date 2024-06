Ruba cibo e alcol all'interno di un supermercato: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro sono intervenuti alcuni giorni fa in un supermercato della zona, a seguito della segnalazione da parte dei dipendenti, che avevano notato un uomo aggirarsi con aria sospetta tra gli scaffali. Pensando di non essere osservato, ha infilato numerosi articoli in un capiente zaino che aveva al seguito. Successivamente si era diretto, come se nulla fosse, verso l’uscita, tentando di allontanarsi senza pagare, ma è stato fermato dal personale del supermercato che lo ha segnalato ai militari, arrivati sul posto. I Carabinieri dopo un rapido controllo, hanno trovato all’interno dello zaino, la merce prelevata poco prima dagli scaffali, generi alimentari e super alcolici in prevalenza, per un valore di circa 200 Euro. La merce, recuperata, è stata poi riconsegnata al responsabile del supermercato, mentre per l’uomo, un 40enne straniero, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto allo stato responsabile del reato di furto aggravato.