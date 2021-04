Ruba cibo per 150 euro al supermercato: donna 44enne bloccata e denunciata

Ha cercato di uscire dal centro commerciale di Fidenza con due buste piene di spesa con l'intento di non pagare generi alimentari per più di 150 euro. Una 44enne straniera è stata fermata dagli addetti alla sicurezza del supermercato e dai carabinieri del Nucleo Radiomobile che l'hanno portata in caserma e denunciata per furto. Il personale addetto alla sicurezza l'aveva infatti notata mentre usciva, dopo aver attivato la fotocellula con un mano, per cercare di eludere i controlli. La donna ha cercato di giustificarsi per il fatto di non aver lo scontrino ma i militari hanno visionato le immagini del circuito di videosorveglianza interna e l'hanno riconosciuta: la 44enne aveva commesso un furto simile anche il giorno prima.