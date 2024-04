Ruba cinque bottiglie di amaro: denunciata

Ha rubato ben cinque bottiglie di amaro dagli scaffali di un supermercato di Parma, poi una volta scoperta dagli addetti alla vigilanza, ha tentato di nascondere il bottino dopo aver chiesto di andare urgentemente in bagno. Una 53enne italiana è stato fermata e denunciata per furto aggravato dai carabinieri della sezione radiomobile.

La vigilanza ha infatti fermato una donna che stava tentando dii allontanarsi attraverso una porta di sicurezza. La 53enne ha chiesto di andare in bagno ed è uscita dopo qualche minuto. La vigilante, insospettita da tale comportamento, ha effettuato una verifica all’interno dei bagni ed ha notato, dentro un cestino, ben nascoste 3 bottiglie di amaro. A questo punto ha richiesto l'intervento dei carabinieri che, dopo aver identificato la donna, hanno notato che la sua borsa era stranamente pesante: all'interno c'erano due bottiglie uguali a quelle che aveva nascosto poco prima in bagno.

La 53enne è stata accompagnata in caserma: era gravata da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Al termine degli accertamenti la donna è stata denunciata per tentato furto aggravato, mentre la merce, per un valore di circa 90 euro è stata restituita al personale del supermercato.