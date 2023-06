Ruba due bici del valore di 2.400 euro e scappa, ma i carabinieri lo arrestano

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arresto un 38enne italiano per furto aggravato di due biciclette. Nelle prime ore del mattino di ieri la Centrale Operativa ha ricevuto una richiesta d’intervento in quanto al parcheggio dell’Ospedale “Vaio” era stata rubata una bicicletta ad un uomo.

Nel raccontare l’episodio, la vittima, ha fornito una dettagliata descrizione dell’autore, indicando la via di fuga. L’autoradio mentre raggiungeva la zona per le ricerche ha incrociato il presunto responsabile in sella alla due ruote che, vista la pattuglia, è scappato. In Via Alfieri è riuscito per poco tempo a far perdere le proprie tracce ma, è stato nuovamente individuato nel parcheggio del supermercato in Via Trieste mentre tentava di impossessarsi di un’altra bicicletta per proseguire la fuga. Alla fine è stato bloccato dai carabinieri: noto già alle forze dell'ordine per diversi precedenti di polizia, il trentottenne è finito in manette. In seguito a una rapida ispezione dei luoghi circostanti a Via Trieste, è stato recuperato il mezzo rubato all’Ospedale. Entrambe le bici, del valore di circa 2400 euro, sono state restituite ai proprietari.