Ruba dieci punte di Grana Padano all'Ins: 37enne arrestato

È entrato all'interno del supermercato In's di viale Fratti a Parma ed ha nascosto dieci punte di Grana Padano all'interno del suo zainetto a tracolla, poi ha cercato di uscire, cercando di non farsi notare. È finito con l'arresto in flagranza di reato per rapina impropria il tentativo di un 37enne - con alle spalle alcuni precedenti penali - di rubare generi alimentari per un valore di circa 70 euro. L'uomo, infatti, dopo aver riempito lo zaino ha cercato di uscire ma è stato bloccato dall'addetto alla sicurezza. A quel punto il ladro ha reagito con violenza e ha spintonato il lavoratore. Dopo pochi metri è stato bloccato dai poliziotti delle Volanti che lo hanno bloccato ed arrestato per rapina impropria. Nella giornata del 30 luglio si è celebrato il processo per direttissima: l'udienza è stata rinviata e per il 37enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

