Ruba il portafogli da una borsa: fermata una donna in Ghiaia

All’apparenza insospettabile: una giovane donna, all’ottavo mese di gravidanza, intenta a fare la spesa. Non erano però gli oggetti esposti sulle bancarelle il suo obiettivo, ma le borse dei clienti. Nei guai è finita una 29enne bulgara denunciata per furto. A fermarla ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, impegnati, nei consueti servizi di pattuglia al mercato comunale della Ghiaia. Rapida e sperando di farla franca ha infilato le mani nella borsa di una 42enne, rubandole il portafoglio, per poi allontanarsi velocemente. Ma l'azione fulminea non è passata inosservata: un ambulante, accortosi dell'accaduto, l'ha rincorsa avvisando il 112. La Centrale Operativa, ha allertato la pattuglia di servizio al mercato, che ha impiegato pochi minuti a identificare la giovane ladra e a fermarla. La donna ha consegnato spontaneamente il borsello che è stato restituito alla legittima proprietaria.

