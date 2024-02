Ruba in due lavanderie a gettoni: denunciato 30enne rumeno

Stanco dei danneggiamenti e furti subiti, la titolare di due lavanderie a gettoni della città, si rivolgeva ai carabinieri per cercare di ottenere giustizia, convinta che il malfattore, se non fermato, avrebbe continuato a colpire. I militari della Stazione di Strada delle Fonderie, dopo aver visualizzato attentamente i filmati delle videocamere di sicurezza, messe a disposizione dalla denunciante, installate all’interno degli esercizi commerciali in questione, hanno avviato un’articolata attività investigativa per risalire al colpevole, delle visite “poco gradite”, avvenute all’inizio di febbraio.

Dopo numerosi confronti tra immagini di soggetti dediti ai reati predatori in zona, gli operanti non avevano dubbi nell’identificare in un 30enne romeno, già gravato da numerosi precedenti, il colpevole. A conclusione dell’attività, l’uomo, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria di Parma perché ritenuto

responsabile del reato di furto aggravato continuato.