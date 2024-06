Ruba in un esercizio commerciale e fugge: bloccato in strada e denunciato

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Stazione di Pellegrino Parmense, in servizio di controllo del territorio è stata inviata dalla centrale operativa preso un esercizio commerciale di Salsomaggiore Terme, dove un uomo, dopo aver sottratto prodotti cosmetici per un valore di circa 150 euro, si era dato alla fuga nelle vie circostanti. I militari, dopo aver avuto una dettagliata descrizione dell’uomo e dell’abbigliamento indossato da parte dei dipendenti del negozio, si sono messi immediatamente alle ricerche. Dopo alcuni minuti, nonostante il tentativo di nascondersi, è stato individuato in una strada ad alcune centinaia di metri e bloccato. I carabinieri recuperavano tutta la merce sottratta che poi restituivano agli aventi diritto. L’uomo, un 54enne con diversi precedenti è stato denunciato per furto aggravato.