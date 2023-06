Ruba in un supermercato, poi cerca di impedire la chiamata al 112: nei guai un 31enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato per tentata rapina un egiziano 31enne, senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Sorpreso a rubare in un supermercato del centro, prima di fuggire ha abbandonato la merce tentando con spintoni e minacce di rubare il telefono all'addetto alla sicurezza per impedirgli di chiamare i Carabinieri. L’attività di controllo messa in piedi dalle pattuglie di Strada delle Fonderie ha permesso di sequestrare 15 grammi di stupefacenti, rinvenuti addosso a 9 ragazzi fra i 17 e 21 anni controllati nel Parco Ducale, via Monte Altissimo, via Verona, via San Leonardo e via Toscana.