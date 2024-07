Ruba la bici a una ragazzina: preso. Poi dalla perquisizione spuntano 300 grammi di droga

A fine giugno a una ragazzina di Sissa ha prestato la sua bici ad una amichetta per andare a fare la spesa, ma dopo averla lasciata per pochi minuti davanti ad un supermercato della zona non l’ha più ritrovata. Insieme alla madre si è quindi recata dai Carabinieri di Sissa Trecasali per denunciare l’accaduto.

La storia arriva da Sissa Trecasali. All’apparenza si potrebbe pensare, ad un furto come tanti, ma non per la famiglia proprietaria della bici che lo ha subìto e che era molto legata al mezzo a due ruote. La mountain bike apparteneva ad una giovane che l’aveva ricevuta in dono dal nonno al quale era molto legata e che era scomparso da poco. Un oggetto dall'immenso valore affettivo e dal quale si separava a fatica.

I Carabinieri di Sissa Trecasali, formalizzata la denuncia, visto il dramma che la ragazzina stava vivendo, si sono buttati anima e corpo nella ricerca di quell’oggetto, segnalato in diverse occasioni nel paese ma che per un motivo o per l’altro non riuscivano a recuperare.

Fortunatamente due giorni fa le cose sono andate in modo diverso, quando il padre della ragazzina proprietaria della bici, verso le 18 circa ha notato un giovane in sella alla bici rubata e ha immediatamente contattato al telefono il Comandante della Stazione di Sissa Trecasali. Il Maresciallo, a quel punto, con tutto il personale presente in caserma, molti dei quali liberi dal servizio, ma come spesso accade nelle piccole Stazioni Carabinieri presenti e disponibili, in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell’avvistamento, non distante da un supermercato della zona.

Il ragazzo, alla vista dei militari, ha abbandonato in strada la bicicletta e si è dato alla fuga nei campi, inseguito a piedi dai Carabinieri. Dopo qualche minuto di fuga rocambolesca, il giovane, poco più che ventenne, è stato raggiunto e immobilizzato. Il suo atteggiamento tutt’altro che remissivo, ha però insospettito i militari che hanno approfondito il controllo e gli hanno trovato nascosti negli slip 27 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una sostanza poi rivelatasi morfina. A quel punto, doverosa, è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 3 etti di hashish, suddiviso in tre “panetti” del peso di 100 grammi cadauna, materiale per il confezionamento, un altro bilancino e 230 euro in contanti.

Lo stupefacente, e tutto il materiale rinvenuto, ritenuto pertinente al reato è stato sottoposto a sequestro penale. Anche se incensurato, il ragazzo è stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di droga.