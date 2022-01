Ruba liquori al Famila per oltre cento euro: 30enne arrestato

E' entrato all'interno del Famila di via Aldo Moro a Collecchio come un normale cliente, poi ha preso diverse bottiglie di alcolici - in particolare di liquori - e le ha infilate nel suo zainetto. Un 30enne italiano è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri di Medesano che, dopo essere stati avvertiti dal titolare del supermercato, sono arrivati sul posto per un controllo. I dipendenti hanno visto il ladro in azione ed hanno chiamato il 112. Il 30enne ha cercato di uscire dalla colonna dedicata alle uscite senza acquisti ma si è trovato davanti i carabinieri. Le immagini della videosorveglianza hanno poi confermato che il giorno prima lo stesso 30enne aveva commesso un furto simile. Per lui sono scattate le manette per furto e per tentato furto: ora si trova nella camera di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.

