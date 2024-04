Ruba lo spray al peperoncino e aggredisce il vigilantes: arrestato

I carabinieri della Radiomobile di Parma hanno arrestato nella flagranza del reato un 19enne nigeriano ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. L’episodio risale a due giorni fa giorno fa quando una pattuglia è intervenuta presso un supermercato cittadino in quanto l’addetto alla sicurezza aveva fermato un giovane nel tentativo di rubare una confezione di spray al peperoncino e che vistosi scoperto aveva aggredito violentemente il vigilante.

I carabinieri una volta intervenuti venivano avvicinati dal responsabile della sicurezza che in sintesi riferiva che alle ore 11 circa, mentre si trovava all’interno del supermercato, notava un folto gruppo di ragazzi stranieri entrare e dirigersi verso le corsie, creando una certa confusione. L’addetto iniziava così a seguire i ragazzi al fine di verificare cosa stessero combinando e notava che alcuni di questi prelevavano dagli scaffali prodotti vari, ma che vistisi notati dall’addetto riponevano immediatamente al loro posto. Ad un certo punto notava che uno dei ragazzi, nascosto fra le corsie, aveva prelevato una confezione di spray al peperoncino, occultandola negli slip.

Il ragazzo dopo avere occultato lo spray, attraversava velocemente l’uscita detta “senza acquisti”, superando le barriere antitaccheggio. A questo punto l’addetto dopo essersi qualificato fermava il ragazzo invitandolo a sottoporsi ad un controllo, al fine di verificare se avesse merce non pagata. Il ragazzo però non l’ha presa bene ed ha iniziato prima ad inveire con frasi minacciose ed offensive all’indirizzi del vigilante, che cercava in ogni modo di calmarlo, cercando di convincerlo qualora ne fosse stato in possesso a restituire la merce. Ma il 19enne sempre più alterato vistosi scoperto spintonava la guardia giurata con il chiaro intento di fuggire.

Con la strada sbarrata verso l’esterno il ragazzo minacciava l’addetto mimando il gesto di colpirlo con un pugno, continuando comunque a spintonarlo. Nel frattempo veniva allertato il 112, con la richiesta di invio di una pattuglia, che attivata dalla Centrale Operativa sopraggiungeva in pochi minuti. Solo l’arrivo dei Carabinieri ha fatto desistere il ragazzo dalla sua condotta violenta nei confronti della guardia giurata. Una volta calmatosi il ragazzo estraeva dagli slip la confezione di spray che veniva restituita al personale del supermercato.

Il ragazzo veniva poi condotto presso la caserma di Strada Fonderie per espletare gli opportuni accertamenti e ricostruire nei particolari l’intera vicenda. A seguito di quanto accaduto, sulla scorta delle testimonianze acquisite il 19enne nigeriano è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto in Caserma in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria, informata dell’accaduto. L’Autorità Giudiziaria, vagliati tutti gli elementi ha ritenuto legittimo il provvedimento pre-cautelare adottato dai Carabinieri e disponeva la liberazione del 19enne in attesa della celebrazione del processo.