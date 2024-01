Ruba magliette in un negozio del centro, poi spinge il titolare e scappa: 26enne rintracciato e denunciato

Alcune sere fa i carabinieri della Stazione di Parma Centro, allertati dalla centrale operativa, raggiungevano un esercizio commerciale del centro perché i dipendenti del negozio avevano segnalato un soggetto che si era appropriato di alcuni capi di abbigliamento sportivo allontanandosi poi a piedi per le strade limitrofe.

Acquisite le caratteristiche somatiche del soggetto i miliari, pur mettendosi alla sua ricerca nelle zone indicate, non riuscivano a rintracciare l’uomo che sembrava essere svanito nel nulla.

Ritornati al negozio i carabinieri venivano a conoscenza che il soggetto in questione era stato fermato, poco prima, immediatamente dopo la barriera delle casse perché sorpreso con della merce non pagata; in quell’occasione l’uomo prima consegnava parte del materiale, ma poi spingeva il titolare riuscendo a spostarlo e a fuggire omettendo di consegnare altro materiale di cui si era impossessato.

Ulteriore elemento acquisito è stato quello secondo il quale il soggetto, prima di allontanarsi definitivamente a piedi per le vie limitrofe al negozio, si era introdotto per alcuni istanti in un veicolo parcheggiato a poca distanza dall’esercizio commerciale.

Gli immediati accertamenti permettevano di risalire al proprietario dell’autovettura, ancora parcheggiata nello stesso posto, un 26enne del luogo. All’interno del veicolo, sul tappetino dietro il sedile anteriore lato destro, vi erano due magliette ancora etichettate che venivano riconosciute per quelle rubate.

Convocato il proprietario del veicolo, che ammetteva le proprie responsabilità, veniva recuperata la merce asportata, due magliette ed un paio di guanti del valore complessivo di circa 200 euro, e restituita agli aventi diritto. Al termine quindi dei dovuti accertamenti il 26enne, ritenuto responsabile di avere commesso una rapina impropria, è stato denunciato.