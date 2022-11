Ruba merce in Ghiaia e minaccia i carabinieri: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Parma ieri sono stati protagonisti di un'intensa attività di controllo suoi luoghi principali della Città Ducale.

Poco dopo le 12.00, u na pattuglia di Carabinieri della Stazione di Parma Oltre Torrente, mentre era in sosta in Piazza Ghiaia , è stata allertata da uno dei tanti esercenti presenti in area. Dopo aver eseguito i controlli sul sospetto che era stato notato muoversi all'interno del negozio , è stato trova to in possesso di merce non pagata per un valore complessivo di circa 50 euro , rubate poco prima, come confermate anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza presenti, e di una tronchese in acciaio , occulta ta all’interno dei propri indumenti .

Durante le verifiche dei Carabinieri, l’italiano che è risultato essere pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, si è sempre mostrato scontroso verso i militari, che sono stati minacciati alla presenza degli altri clienti visibilmente spaventati.



Lo stesso è stato accompagnato in caserma, dove è stato tranquillizzato e denunciato in stato di libertà perché autore di tentato furto aggravato, porto di oggetti idonei allo scasso e minaccia a Pubblico Ufficiale .