Ruba merce in un negozio del centro per 600 euro: denunciato

Denunciato in stato di libertà un 30enne rumeno per reato di furto aggravato. I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando la titolare di un piccolo esercizio commerciale di prossimità, aperto “H24” in centro città, ha denunciato di aver subito due furti nel giro di pochi giorni commessi, a suo dire, dalla stessa persona. Il 31enne rumeno in ben due occasioni ha razziato il negozio, asportando prodotti per un valore di circa 600 euro. La dinamica è sempre la stessa, verso le cinque di mattina, l’uomo ha forzato le porte scorrevoli, è entrato e ha prelevato prodotti di vario genere, senza pagarli.

La titolare, una volta scoperti i furti, ha sporto denuncia presso la caserma di Parma Centro. I carabinieri, dopo avere raccolto la denuncia, hanno dato immediatamente il via alle indagini, acquisendo le immagini del sistema di video sorveglianza che, anche in questo caso, hanno immortalato lo straniero durante tutte le fasi del furto. Dall’analisi delle immagini è stato riconosciuto senza ombra di dubbio l’autore, un 30enne rumeno, pregiudicato, con il quale avevano avuto a che fare in passato. Al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 30enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di furto aggravato.