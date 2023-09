Ruba merce in un supermercato, poi sferra calci e pugni alla guardia giurata: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, con la presenza congiunta di più pattuglie nelle fasce orarie più critiche, hanno arrestato l'autore di una rapina ai danni di un esercizio commerciale. Altro colpo dopo la cattura dei tre bulgari, autori del borseggio del portafoglio e indebito prelievo al bancomat ai danni di una invalida. Nello specifico i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fidenza, duranti i controlli delle attività economiche presenti nella città Borghigiana, nelle fasce orarie maggiormente critiche, si sono accorti che all’interno di un supermercato si era scatenata una lite. Contemporaneamente avevano ricevuto anche la segnalazione dalla Centrale Operativa di una rapina proprio in quell'esercizio. L’immediato intervento ha permesso ai militari di notare una persona, un extracomunitario, bloccato dalla guardia giurata. L'uomo cercava di divincolarsi dalla sua presa con spintoni, calci e pugni prima di darsi alla fuga. I Carabinieri già sul posto, lo hanno prontamente bloccato prima che riuscisse a far perdere le proprie tracce nelle vie cittadine. Si tratta di un trentenne magrebino, clandestino, senza fissa dimora e con precedenti specifici. Sebbene la refurtiva sia risultata di valore esiguo, la gravità della condotta assunta dall'uomo ha fatto scattare l’arresto per il reato di rapina, avendo lo stesso usato violenza per assicurarsi l’impunità dal furto. I Carabinieri lo hanno quindi accompagnato, dopo i rilievi dattiloscopici in via Burla, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.