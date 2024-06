Ruba migliaia di euro in una pizzeria: denunciato 37enne

E' entrato all'interno di una pizzeria del centro, dopo aver forzato la porta d'ingresso e ha rubato il fondo cassa di qualche migliaia di euro. Un 37enne italiano senza fissa dimora è stato identificato e denunciato dai carabinieri, al termine di alcune indagini. L'episodio è avvenuto la settimana scorsa. La titolare del locale si è accorta del furto e ha fatto denuncia ai carabinieri della stazione Oltretorrente.

I militari hanno avviato le indagini ed hanno acquisito le registrazioni del sistema di video sorveglianza. Dopo aver analizzato le immagini i carabinieri hanno riconosciuto senza ombra di dubbio l’autore del furto, un 37enne, con a carico numerose segnalazioni e precedenti per furto con il quale avevano avuto a che fare in passato. Al termine degli accertamenti il 37enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto il presunto responsabile del reato di furto aggravato.