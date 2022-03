Ruba negli uffici dell'Ausl, poi si lancia dalla finestra per scappare: 42enne arrestato

E' stato sorpreso all'interno degli uffici dell'Ausl di via Verona a Parma mentre stava tentando di rubare, si è lanciato dalla finestra per scappare ma è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri. Un 42enne è stato fermato dai militari nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 marzo: per lui sono scattate le manette. L'episodio si è svolto verso le ore 2.30. L'uomo si è introdotto all'interno dei locali, con l'aiuto di un complice, ha aperto tutti gli armadietti e danneggiato diversi oggetti, ha forzato le porte e i vari accessi ai locali. Tutto per cercare qualcosa da rubare: ad un certo punto però è scattato l'allarme.

Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i militari: il 42enne ha deciso allora di buttarsi dalla finestra. Dopo aver toccato terra è scappato in direzione dell'uscita ma è stato bloccato dai carabinieri: il complice, invece, è riuscito a scappare. Il 42enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e si trova nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima. I danni provocati all'interno degli uffici ammontano a circa 10 mila euro.