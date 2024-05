Ruba pesce e whisky in un supermercato: denunciato 48enne

Un 48enne straniero è stato denunciato per tentato furto commesso in un supermercato della città. A procedere sono stati i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, intervenuti alcuni giorni fa a seguito di una segnalazione da parte dell’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale.

La guardia giurata in servizio, riferiva che poco prima aveva notato il 48enne che si aggirava fra gli scaffali del supermercato, prelevando e riponendo una grande varietà di merce. L’addetto insospettito dal comportamento dell’uomo, ha deciso di seguirlo come un’ombra nel suo vagare apparentemente senza meta all’interno del supermercato.

Raggiunto il reparto super alcolici prelevava due bottiglie di whisky che nascondeva dentro i pantaloni.

Il vigilante lo seguiva fino a quando non oltrepassava le casse e poi lo fermava, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri di Parma Centro, allertati da una telefonata al 112 effettuata dalla guardia. I Carabinieri, sopraggiunti in pochi minuti, dopo aver identificato l’uomo, recuperavano le due bottiglie di whisky nascoste dentro i pantaloni, due confezioni di mazzancolle ed un barattolo di concentrato di pomodoro. Il 48enne veniva pertanto accompagnato in caserma dove al termine degli accertamenti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di tentato furto.