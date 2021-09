Ruba prodotti di bellezza per oltre mille euro: arrestata 25enne

Ha rubato un centinaio di prodotti di bellezza, per un valore di oltre 1100 euro, poi ha cercato di uscire dall'Esselunga di via Traversetolo ma è stata bloccata ed arrestata.

Protagonista della vicenda una 25enne rumena, fermata dai poliziotti delle volanti nella mattinata di ieri, mercoledì 29 settembre. La donna, dopo essere entrata insieme ad un complice, ha raggiunto il reparto cosmetici ed ha preso 94 prodotti di bellezza, inserendoli nella sua borsa.

Le sue azioni non sono passate inosservate: alla cassa la guardia giurata le ha chiesto di restituire la merce rubata. Il complice è scappato. I poliziotti sono arrivati sul posto e hanno identificato la 25enne, che aveva precedenti per furto: per lei sono scattate le manette per furto aggravato in concorso.