Ruba quasi 300 euro di lamette all'Esselunga: 22enne bloccato e denunciato

Sono entrate all'interno del supermercato “Penny Market” di via Venezia per rubare, si sono avvicinate agli scaffali ed hanno prelevato alcune merci. Dopodiché hanno cercato di uscire: due donne si sono rese protagoniste, ieri pomeriggio, di un tentativo di furto all'interno del market nel quartiere San Leonardo. Una delle due, una 18enne italiana, è stata fermata e denunciata per tentato furto aggravato e falsa attestazione sull’identità personale.

Sempre ieri pomeriggio un cittadino rumeno di 22 anni pluripregiudicato, è stato fermato poiché sorpreso a rubare dagli scaffali dell'Esselunga numerose lamette, per un valore complessivo di 275 euro.