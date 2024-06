Ruba salumi e Parmigiano in un supermercato: denunciata

Cerca di uscire dal supermercato con 60 euro di merce non pagata, tradita dal sistema anti taccheggio è stata denunciata dai carabinieri di Busseto. Una 53enne, con diverse segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio e sottoposta alla “libertà vigilata” è stata denunciata per tentato furto commesso in danno di un supermercato di Fidenza. A procedere sono stati i carabinieri della Stazione di Busseto, intervenuti a seguito di una segnalazione da parte del responsabile dell’esercizio commerciale.

L’uomo riferiva ai militari che poco prima aveva notato la donna aggirarsi fra gli scaffali del supermercato riponendo tre pezzi di formaggio e tre pezzi di coppa in una borsa. La donna raggiunte le casse, con fare disinvolto, pensando di non essere stata notata oltrepassava le barriere antitaccheggio cercando di uscire dal market. Appena oltrepassate le barriere con la merce non pagata l'allarme è suonato ed alcune dipendenti l'hanno fermata.

I carabinieri di Busseto sopraggiunti in pochi minuti, dopo aver identificato la donna, hanno recuperato la merce rubata. La 53enne è stata accompagnata in caserma, è stata denunciata alla Procura della Repubblica perché ritenuta responsabile di tentato furto.