Ruba sei bottiglie di whiskey all'Eurosia: arrestata la ladra seriale dei supermercati

Ha tentato di rubare sei bottiglie di whiskey all'interno del centro commerciale Eurosia di Parma ma è stata fermata dagli addetti alla sicurezza e dai poliziotti delle Volanti che, dopo essere giunti sul posto, l'hanno identificata ed arrestata. Una giovane 27enne italiana, che già in passato era stata protagonista di altri furti simili - in ben otto episodi - è finita in manette con l'accusa di furto aggravato ed ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la giovane, dopo essere entrata all'interno del supermercato Ipercoop avrebbe staccato le etichette antitaccheggio e si sarebbe diretta all'uscita, cercando di allontanarsi senza pagare le bottiglie di superalcolici. ll suo comportamento però non è passato inosservato e il personale adetto alla sicurezza l'ha fermata alle casse.