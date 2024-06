Ruba sei punte di formaggio e prende a pugni il vigilante: arrestato

Entra in un supermercato in zona Campus, riempie una borsa per computer con 6 punte di formaggio ed esce senza pagare. L’addetto alla sicurezza lo ferma e lui reagisce violentemente, colpendolo ripetutamente all’addome, tanto da farlo finire in Ospedale. I Carabinieri sono intervenuti e hanno arrestano il 40enne con l’accusa di rapina. L’episodio risale al pomeriggio di qualche giorno fa. La guardia giurata, seppure ha dovuto far ricorso alle cure mediche, con l’aiuto di un dipendente è riuscito a non far allontanare l’uomo, fino all’arrivo dei Carabinieri. I militari hanno bloccato il 40enne, il cui atteggiamento è risultato fin da subito aggressivo e scarsamente collaborativo.

Dopo aver messo la merce nello zaino, una volta raggiunte le casse, il ladro ha posizionato sul nastro come unici articoli da pagare una bottiglia di birra ed una confezione di sapone per i piatti. Pagati i due articoli, e oltrepassate le barriere, l’addetto alla vigilanza ha fermato il 40enne, contestandogli il possesso di prodotti non pagati nella borsa da computer. L’uomo vistosi scoperto, si è lanciato verso l’uscita di sicurezza, senza riuscire ad aprirla, dando modo al vigilante di fermarlo. Il 40enne senza pensarci due volte, nel tentativo di liberarsi, ha colpito ripetutamente con dei pugni all’addome l'addetto alla sicurezza che riusciva comunque a trattenerlo fino all’arrivo dei Carabinieri. Una volta preso in consegna dai militari, a seguito di perquisizione venivano rinvenuti all’interno della borsa 6 pezzi di formaggio, così come aveva riferito la guardia giurata che nel frattempo avvertendo forti dolori addominali richiedeva l’intervento del 118. Il 40enne, con alcune segnalazioni di Polizia per reati contro la persona, accompagnato in Strada delle Fonderie è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. A seguito della convalida dell’arresto il giudice ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.