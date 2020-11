Ruba superalcolici per oltre mille euro: 27enne arrestata per 15 furti nei supermercati

Alla fine per lei, una 27enne italiana di origine campane, sono scattate le manette. La giovane, secondo l'accusa, si era specializzata nei furti di bottiglie di superalcolici all'interno dei supermercati della città, dall'Esselunga alla Coop. La donna, le cui iniziali sono L.C. avrebbe messo a segno ben quindici colpi, arrivando a rubare più di 1.100 euro di alcolici. La donna è stata fermata ed arrestata in flagranza di reato durante l'ennesimo tentativo di sottrarre merce all'interno di un supermercato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la modalità di azione della ladra seriale erano sempre le stesse: dopo essere entrata come una normale cliente si avvicinava agli scaffali con i superalcolici, prendeva le bottiglie e le metteva in borsa. In alcuni casi la donna è riuscita a uscire senza essere fermata mentre in altri casi era stata bloccata dal personale di sicurezza. I supermercati colpiti sono stati Ipercoop, Interspar, Conad e Esselunga mentre le marche di alcolici vanno dell'Amaro del Capo alla Vecchia Romagna, dalla Absolute Vodka al Jack Daniel's.