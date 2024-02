Ruba superalcolici in un supermercato, poi torna il giorno dopo per rubare degli amari: 30enne denunciata

Ha rubato alcune bottiglie di superalcolici ed è riuscita ad uscire da un supermercato in centro a Parma senza conseguenze. Il giorno dopo è tornata ma è stata fermata dagli addetti alla sicurezza, visto che il giorno precedente era stata immortalata dalle immagini delle telecamere.

Una 30enne italiana, residente nel cremonese con precedenti di polizia, è stata denunciata per il reato di furto e tentato furto. I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando il titolare di un supermercato ha denunciato di aver subito il furto di alcune bottiglie di superalcolici ad opera di una ragazza, che una volta entrata nel supermercato, ha preso alcune bottiglie nascondendole all’interno di una borsa, uscendo velocemente dalla corsia riservata ai “senza acquisti”.

Il responsabile del negozio, resosi conto dell’ammanco di merce, dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che documentavano l’intera dinamica del furto, individuava la responsabile, una ragazza magra, carnagione chiara, capelli rossi legati con un elastico.

Il direttore aveva deciso di fare denuncia il giorno dopo. Nel primo pomeriggio però la ragazza, che il giorno prima aveva rubato le bottiglie, è tornata ed ha cercato di rubare anche sei bottiglie di un noto amaro.

La donna però non aveva fatto i conti con il personale della sicurezza che dopo averla vista entrare la stava monitorando e non appena superate le barriere del negozio l’ha fermata con la “spesa non pagata”. A questo punto il direttore del supermercato richiedeva l’intervento di una pattuglia dei

carabinieri che dopo aver raggiunto il negozio identificava la 30enne e restituiva le bottiglie ai responsabili del negozio.

Il direttore però, in relazione al furto patito il giorno prima, si recava presso la stazione carabinieri di via Garibaldi per sporgere formale denuncia. Nella circostanza i militari, acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, non potevano fare altro che confermare l’identità della donna che il giorno prima era stata ripresa mentre commetteva il furto di alcune bottiglie di alcolici. Al termine degli accertamenti la 30enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuta responsabile di furto e tentato furto.