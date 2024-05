Ruba al supermercato e minaccia il direttore: arrestato

Prima ha rubato alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato, poi ha cercato di scappare minacciando il direttore del negozio e l'addetto alla sicurezza. Un 38enne tunisino è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti, che sono arrivati sul posto dopo una chiamata. L'uomo è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di fotosegnalamento da parte del personale della Polizia Scientifica, è stato identificato. La sua posizione è regolare sul territorio nazionale: l'uomo era già gravato da avviso orale del Questore e con precedenti per furto, lesioni, percosse, minaccia ed atti intimidatori.

Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima, che si è svolto il 16 maggio. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Questore di Parma, previa istruttoria della locale Divisione Anticrimine, ha provveduto a notificare all’arrestato un foglio di via obbligatorio con il quale è stato intimato a far rientro a Fontanellato, suo luogo di residenza, e di non far ritorno nel Comune di Parma per la durata di 4 anni.