Ruba superalcolici in un supermercato, poi minaccia di accoltellare una guardia giurata: 37enne arrestato

Prima ha cercato di rubare alcune bottiglie di superalcolici all'interno del supermercato Unes Maxi di via Bocchi a Parma poi, una volta scoperto, ha cercato di negare il tentativo di furto, poi ha preso a calci la guardia giurata. Episodio ancora più grave ha poi cercato di accoltellarlo con un serramanico. Un 37enne italiano è stato arrestato dalla polizia, che si è recata sul posto dopo la chiamata dell'addetto alla sicurezza.

Il personale delle Volanti della Polizia di Stato, su disposizione della Centrale Operativa, è intervenuto presso l’attività commerciale “Unes Maxi” di Via Bocchi, per la segnalazione di un uomo che aveva appena commesso un furto all’interno del negozio.

La Volante, giunta immediatamente sul posto, allo scopo di ricostruire i fatti, ha preso contatti il richiedente, responsabile della sicurezza del centro commerciale, il quale ha riferito di aver bloccato un uomo all’esterno delle barriere antitaccheggio del supermercato dopo che lo stesso aveva prelevato dei superalcolici dagli scaffali del negozio senza averli pagati.

L’uomo fermato per un controllo, vistosi scoperto, ha in un primo momento negato il furto, ma poi allo scopo di guadagnarsi la fuga, ha sferrato un calcio al responsabile della sicurezza e poi successivamente ha minacciato di accoltellarlo. Guadagnatosi la fuga, è stato inseguito e fermato dal personale addetto alla sicurezza e dal personale delle volanti nel frattempo intervenuto sul posto.

L’uomo fermato, allo scopo di eludere nuovamente il controllo ha posto in essere resistenza attiva, riuscendo a sferrare una testata ad un poliziotto intervenuto. Il soggetto contenuto con non poca fatica, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. All’interno della tasca i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico, utilizzato dallo stesso per minacciare il responsabile dell’attività commerciale.

Alla luce dei fatti il soggetto, accompagnato in Questura per essere fotosegnalato da parte del personale della Polizia Scientifica, è stato identificato per un cittadino italiano 37enne, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e resistenza, nonché numerose condanne in ordine a tali reati.

Il 37enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria e contestualmente denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e ha disposto che l’uomo venisse tradotto presso la casa circondariale di Parma.