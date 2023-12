Ruba in un supermercato, poi spintona il direttore e scappa: 20enne denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di una serrata attività d’indagine hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 20enne per il reato di rapina impropria. L’episodio risale a qualche giorno fa quando si è presentato presso la Caserma di Parma

Centro il direttore di un supermercato sito nei pressi della stazione ferroviaria che ha sporto formale querela nei confronti di un giovane che dopo aver sottratto della merce dal negozio, per guadagnarsi la fuga lo ha spintonato violentemente.

Il direttore nel denunciare l’accaduto riferiva che mentre si trovava all’interno dell’attività commerciale, si era presentato un giovane, già conosciuto perché autore di pregressi tentativi di furto, il quale con fare sfrontato dopo aver prelevato dagli scaffali diversi prodotti e averli riposti nello zaino, si dirigeva verso le casse self. A quel punto, con un pretesto, dava vita ad un acceso diverbio con l’assistente di reparto, al quale rappresentava che se avesse voluto sarebbe uscito con la merce senza pagarla. Vista la situazione il direttore interveniva cercando dapprima di calmare il giovane ed in un secondo momento quando quest’ultimo si è diretto verso l’uscita senza pagare ha provato a fermarlo.

Tentativo non riuscito perché il giovane con due spintoni ben assestati al direttore ha guadagnato l’uscita con 90 euro di merce non facendo perdere le proprie tracce. Il direttore ha deciso così di recarsi alla vicina Caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno dato il via alle indagini acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato, che avevano ripreso l’intera scena. Il 20enne immortalato nei fotogrammi, gravato da numerose segnalazioni di polizia per fatti analoghi è stato riconosciuto dagli operanti che al termine dei necessari riscontri lo hanno

denunciato in stato di libertà per il reato di rapina impropria.