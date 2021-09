Ruba tre bottiglie di liquore e aggredisce l'addetto alla sicurezza: 33enne arrestato per rapina

E' entrato all'interno del supermercato Esselunga di via Verdi, ha preso tre bottiglie di liquore dallo scaffale, le ha messe nel suo zaino ed ha cercato di uscire senza pagare. Un 33enne indiano e senza fissa dimora è stato arrestato per rapina: il giovane infatti ha anche aggredito l'addetto alla sicurezza che, per cercare di bloccarlo, si era messo davanti al 33enne. I carabinieri della stazione di Parma Centro sono arrivati sul posto e, dopo aver identificato l'uomo lo hanno arrestato con l'accusa di rapina. Dopo il processo per direttissima è stato condannato a un anno e 4 mesi da scontare in carcere. Il 33enne era gravato anche da un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.