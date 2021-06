Ruba un'auto dell'Asl di Parma e l'abbandona a Colorno: denunciato 40enne magrebino

Ha rubato un'auto dell'Asl di Parma e, dopo averla utilizzata per qualche giorno, l'ha abbandonata nel territorio del comune di Colorno. Un magrebino di 40 anni è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Colorno che, al termine di alcune indagini, sono riusciti a risalire all'autore del furto, avvenuto nel mese di aprile. Una mattina i dipendenti dell'Asl avevano notato, recandosi nei parcheggi dell'azienda, che l'auto era scomparsa. E' stata presentata subito denuncia ai carabinieri che hanno lavorato, anche grazie all'utilizzo delle telecamere, per identificare il ladro. Il 40enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato.