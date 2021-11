Ruba un bracciale d'oro a una signora e scappa: arrestato

Ieri sera il personale delle volanti ha arrestato un uomo originario della Sierra Leone, di 45 anni pluripregiudicato. L'accusa è quella di resistenza a pubblico ufficiale. E' stato denunciato a piede libero per furto aggravato, ricettazione e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. I fatti risalgono a ieri sera, quando intorno alle 19 l'uomo, all’altezza di via Repubblica, ha rubato un bracciale d’oro ad una signora. Dei cittadini l’hanno bloccato e sono riusciti a farsi ridare il bracciale. Prima dell’arrivo della volante l'uomo si era allontanato scalzo, gli operatori l’hanno trovato in via Mantova, a circa 600 metri dal luogo del furto. Appena vista la volante ha provato a scappare. Nel tentativo di bloccarlo è sorta una colluttazione. Bloccato e portato in questura, con gli operatori che hanno riportato ferite con una diagnosi per due giorni di prognosi a testa, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e resterà nelle camere di sicurezza della questura in attesa della direttissima di lunedì.